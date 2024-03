Homicide: New York: eerste Netflix-project van Law & Order-maker Dick Wolf

Dick Wolf maakt deze maand met Homicide: New York een uitstapje naar Netflix, nadat de tv-producent op de Amerikaanse televisie al succesvol was met de Law & Order-franchise, de FBI-franchise en de Chicago-franchise. De documentaire Homicide: New York wordt door Netflix omschreven als 'Law & Order in het echt' en zal terugblikken op een aantal grote zaken uit de (recente) geschiedenis van de politie in New York, met toelichting van de agenten die er destijds aan werkten en de (nabestaanden van de) slachtoffers. Zo is er in de vijfdelige serie aandacht voor de man die in 1997 werd doodgestoken in Central Park en de Carnegie Deli Massacre in 2001, waarbij vijf mensen werden doodgeschoten. Homicide: New York verschijnt woensdag 20 maart op Netflix. Later dit jaar debuteert ook het door Wolf geproduceerde Homicide: Los Angeles op Netflix en komende zondag worden zijn drie FBI-series hervat bij Veronica.