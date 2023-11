Holy Family: trailer voor tweede seizoen van Spaanse thrillerserie van Netflix

De Spaanse thrillerserie Holy Family (of: Sagrada familia) keert deze maand terug naar Netflix met een tweede seizoen. De hoofdrol in de reeks is voor Najwa Nimri, die tevens op Netflix te zien is in de series Vis a Vis en La Casa de Papel. Nimri speelt de mysterieuze moeder Gloria, die zich met haar gezin vestigt in Madrid, waar ze onder meer kennismaakt met een andere jonge moeder (Alba Flores, ook te zien in La Casa de Papel en Vis a Vis). In het tweede seizoen proberen Gloria en haar kinderen de schijn van hun perfecte leven op te houden, terwijl allerlei complicaties dat steeds moeilijker maken. Holy Family is afkomstig van scenarist Manolo Caro, die op Netflix tevens verantwoordelijk was voor de series The House of Flowers en Someone Has to Die.