Holly Hunter krijgt rol in HBO-serie van Alan Ball

Alan Ball schakelt Holly Hunter in voor zijn terugkeer naar HBO. De Oscarwinnares krijgt een hoofdrol in het nieuwe familiedrama van de Six Feet Under-bedenker.

De nog titelloze tragikomedie volgt een multiraciale familie. Hunter geeft gestalte aan de moeder, ooit een zelfstandige therapeute, maar nu werkzaam in het bedrijfsleven. Met haar man heeft ze één biologische zoon en drie geadopteerde kinderen uit Somalië, Vietnam en Colombia. Haar echtgenoot – zelf een filosofiedocent – krijgt echter last van een depressie en één van hun kinderen begint dingen te zien die voor anderen onzichtbaar blijven. Hunter won begin jaren negentig een Oscar voor haar rol in The Piano. Op televisie was ze drie seizoenen lang te zien als een doorleefde agente in de dramaserie Saving Grace. Meer recentelijk had ze een klein rolletje in Batman v Superman: Dawn of Justice en verder heeft ze nog een sequel op de Pixar-animatiefilm The Incredibles – waarin ze te horen was als Elastigirl – in aantocht.

Alan Ball was twee keer eerder succesvol op HBO. Na het bejubelde Six Feet Under creëerde hij het eveneens succesvolle vampierdrama True Blood voor de zender. Onlangs was Ball – zelf ook Oscarwinnaar als scenarist van de film American Beauty – één van de producenten van de serie Banshee op Cinemax.