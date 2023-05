Hilary Swank te zien in Trust van Danny Boyle • Nieuws • 28-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hilary Swank is de volgende Oscarwinnaar die de overstap maakt naar televisie. Ze zal te zien zijn in de anthologie-serie Trust op FX.

De eerste reeks speelt zich af in de jaren 70 en richt zich op de ontvoering van John Paul Getty III, erfgenaam van het miljoenenbedrijf Getty Oil. Swank zal gestalte geven aan zijn moeder Gail Getty, die uit alle macht haar zoon weer op vrije voeten probeert te krijgen. Eerder was Donald Sutherland (Don’t Look Now) al gecast als de steenrijke grootvader van de familie, die het ‘te druk’ heeft om zich met de zaak te bemoeien. Trust bestaat uit tien afleveringen, die worden geregisseerd door Danny Boyle ( Trainspotting ). De scenario's zijn afkomstig van Simon Beaufoy, die eerder met Boyle werkte aan 127 Hours en Slumdog Millionaire. De serie verschijnt januari 2018 op FX.

Swank won in het verleden Oscars voor Boys Don’t Cry en Million Dollar Baby. Binnenkort is ze in de bioscoop te zien naast Daniel Craig in Logan Lucky van Steven Soderbergh.