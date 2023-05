Henry Schut vreest winst Duitsland • TV • 10-06-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bellen met Henry Schut, die vanaf vandaag in Studio France de EK-wedstrijden bespreekt. Vaste sidekicks: Hugo Borst en Rafael van der Vaart.

Er moesten twee sidekicks komen. We wilden verrassen, maar iedereen die je bedenkt, is al eens ergens te zien geweest. Mijn stokpaardje was dat ik iemand wilde die nu nog voetbalt of net gestopt is, omdat die persoon dan als insider iets kan zeggen over het hedendaagse voetbal. Toen viel de naam Van der Vaart – en hij wilde!

Op welke speler verheug je je het meest?

Ik heb twee favorieten: Zlatan en Ronaldo. Het is jammer dat Zlatan een slecht elftal om zich heen heeft, dus die zal het niet ver schoppen. Over Ronaldo: ik vind hem helemaal niet sympathiek. Ik denk weleens: ‘Volg eens een cursus: hoe doe ik aardig?’ Maar ik gun het de sportman Ronaldo enorm.

Voor wie ga jij juichen?

Ha, deze vraag stellen wij ook aan het Nederlandse publiek gedurende het EK: ‘Voor wie zijn we?’ Zeker nu het Nederlands elftal niet meedoet. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik zag een keer promo’s voorbijkomen van de oefeninterlands van Oranje, tegen teams die wel naar het EK gaan. Ik kreeg er gewoon een klotegevoel van!

Wie gaat het EK winnen?

Ik vrees Duitsland, dat zou ik namelijk te voorspelbaar vinden. Verreweg het beste team.