Heartbreak High: trailer voor tweede seizoen van Netflix-serie

Het tweede seizoen van Heartbreak High is vanaf donderdag 11 april te zien op Netflix. De Australische serie is een nieuwe versie van het gelijknamige tienerdrama uit de jaren 90, dat ook beschikbaar is op Netflix. Het eerste seizoen van de reboot werd vorig jaar beloond met een internationale Emmy. De eerste reeks draaide om de 16-jarige Amerie (Ayesha Madon), die op school plotseling in een paria veranderde na het in kaart brengen van de sekslevens van de leerlingen. In het tweede seizoen zien we ook een aantal nieuwe gezichten: Angus Sampson (Cisco in The Lincoln Lawyer) speelt een macho gymdocent, Sam Rencher (The Fabelmans) speelt een van het platteland afkomstige leerling met een passie voor klassieke cinema en Kartanya Maynard (Gold Diggers) speelt een vrouw die met haar puriteinse groepje een celibaat leven probeert te promoten onder de leerlingen.