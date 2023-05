HBO zegt opnieuw nee tegen Kathryn Bigelow

HBO heeft besloten om geen compleet seizoen te bestellen van Mogadishu, Minnesota.

Vorig jaar mocht Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty Detroit ) een eerste proefaflevering maken van de serie, die toen bekend stond als The Recruiters. De pilot draaide om de werving van radicale moslims, hoewel hij ook werd omschreven als een familiedrama over uit Somalië afkomstige mensen in Minneapolis. De Amerikaanse stad heeft namelijk een grote gemeenschap van Somalische immigranten. Ook acteur Barkhad Abdi (Captain Phillips) verhuisde in de jaren 90 vanuit Mogadishu naar Minneapolis, waar hij onder meer werkte als chauffeur. Het is de tweede keer dat HBO nee zegt tegen een pilot van Bigelow. In 2010 werd het door haar geregisseerde The Miraculous Year, dat ging over een componist van Broadway-shows, niet door de zender opgepikt als serie.