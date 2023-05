HBO bezig met tv-versie van Wag the Dog

Na Veep en Brink is HBO bezig met een nieuwe politieke satire. De zender werkt aan een proefaflevering van een tv-versie van Wag the Dog.

Het origineel van regisseur Barry Levinson kwam uit in 1997 en diende als satire op het Amerikaanse presidentschap van Bill Clinton. In de film verzinnen een mediastrateeg ( Robert De Niro ) en een filmproducent ( Dustin Hoffman ) een nieuwsverhaal over een niet bestaande oorlog om het Amerikaanse volk af te leiden van een presidentieel seksschandaal. Nu de term nepnieuws overal opduikt, vindt HBO het tijd voor een tweede versie voor televisie. Wag the Dog werd destijds door scenarist David Mamet gebaseerd op het boek American Hero van Larry Beinhart. Mamet ontving, net als Hoffman, een Oscarnominatie voor zijn werk. Het scenario voor de tv-pilot wordt geschreven door Rajiv Joseph (Draft Day).