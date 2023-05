HBO verlengt Silicon Valley en Veep

HBO gaat langer door met Silicon Valley en Veep. Silicon Valley neemt daarbij wel afscheid van één van de hoofdrolspelers.

Veep is nu zeker van een zevende seizoen. Het zesde seizoen ( lees meer over de start ) is momenteel aan de gang. De Emmy-winnende komedie draait om de inmiddels voormalige president Selina Meyer, gespeeld door Julia Louis-Dreyfus . De laatste aflevering van seizoen zes wordt uitgezonden op 25 juni. Op dezelfde avond wordt ook het vierde seizoen ( lees meer over de start ) van het eveneens Emmy-winnende Silicon Valley afgesloten. Het vijfde seizoen van Silicon Valley moet het wel stellen zonder T.J. Miller, die na dit seizoen afscheid neemt. Hij heeft het te druk met zijn filmcarrière (zo zal hij te zien zijn in het vervolg op Deadpool en Ready Player One van Steven Spielberg) en zijn optredens als stand-up.