HBO-promo’s onthullen nieuwe kostuums voor Game of Thrones

HBO zette promo’s met personages uit al hun series online. Daarin zien we ook wat nieuwe klederdracht uit Game of Thrones.

De promo’s draaien om de intro waar alle series van HBO hun afleveringen mee openen; geruis gevolgd door het hemelse aaaah-geluid. Verschillende personages proberen dit in de filmpjes te imiteren, iets waar ze volgens John Oliver – de host van Last Week Tonight – min of meer toe gedwongen werden. De Game of Thrones -cast doet het desondanks vol overgave, waarbij ze al kort in hun nieuwe kostuums te zien zijn. Kristian Nairn komt zelfs nog even terug als Hodor. Daenerys, Jon Snow en Cersei waren eerder al te zien in een vorige teaser . Verder zetten onder andere Thandie Newton ( Westworld ), Rob Corddry ( Ballers ), Julia Louis-Dreyfus ( Veep ), en T.J. Miller ( Silicon Valley) hun beste beentje voor.