HBO geeft groen licht aan Watchmen-pilot

HBO heeft officieel een proefaflevering voor een nieuwe adaptatie van Watchmen besteld.

De pilot zal in goede banen geleid worden door Damon Lindelof, die ook een foto van de schrijverskamer met het onderschrift ‘day one’ op Instagram plaatste. Lindelof heeft van HBO namelijk al de opdracht gekregen om ook de volgende scripts op papier te zetten. De scenarist brak ooit door met Lost en maakte vervolgens het weinig bekeken, maar wel goed ontvangen The Leftovers voor HBO. En nu wordt hem door HBO een adaptatie van het zo goed als onverfilmbaar geachte Watchmen toevertrouwd. De iconische graphic novel van Alan Moore en Dave Gibbons wordt gezien als één van de beste stripreeksen aller tijden. Het verhaal speelt zich af een alternatieve tijdlijn, waarin superhelden de koers van onze geschiedenis veranderd hebben. Een groep uiteengevallen misdaadbestrijders genaamd Watchmen komt toch weer bij elkaar wanneer één van hen dood wordt aangetroffen.