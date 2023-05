HBO geeft derde seizoen aan Ballers • Nieuws • 29-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De komische dramaserie Ballers blijkt een touchdown voor HBO. Het tweede seizoen is nog maar enkele afleveringen onderweg, maar de betaalzender verzekert de fans nu al van een derde reeks. Dwayne 'The Rock' Johnson bevestigde het nieuws zelf via Instagram

Johnson speelt in Ballers de rol van Spencer Strasmore; een voormalige football-ster die zich omschoolde tot financieel manager. Samen met zijn zakenpartner Joe Krutel (Rob Corddry) moet hij tussen alle wilde feestjes door zijn cliënten uit het footballwereldje van Miami tevreden zien te houden. En dat is nog niet zo makkelijk, want in het tweede seizoen krijgt hij het ook nog eens aan de stok met Andre Allen – één van de grootste haaien in de financiële sector – gespeeld door Andy Garcia ( The Godfather Part III , The Untouchables ).

Ballers werd bedacht door Entourage -veteraan Stephen Levinson en ook verschillende schrijvers voor die show – plus producent Mark Wahlberg – zijn hier weer actief achter de schermen. Lees ook onze recensie van de eerste aflevering van het tweede seizoen