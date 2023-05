HBO blikt vooruit op televisiejaar 2017

HBO blikt vooruit op de series die in 2017 gaan debuteren of terugkeren. Bekijk alvast een door de zender samengesteld teasertje.

Zo bevat het voorproefje de eerste beelden van The Deuce, de nieuwe serie van David Simon, eerder op HBO verantwoordelijk voor onder meer The Wire en Treme. The Deuce gaat over de opkomst van de porno-industrie in de jaren zeventig en heeft een dubbelrol voor James Franco. Een andere blikvanger in het filmpje is Wizard of Lies, een tv-film over de veroordeelde fraudeur Bernie Madoff, met rollen voor Robert De Niro en Michelle Pfeiffer. Andere nieuwe series die voorbijkomen – maar waar we al wel eerder iets van zagen – zijn onder meer Big Little Lies The Young Pope en Crashing , plus de documentaire Beware the Slenderman . HBO kocht ook comedy-specials van T.J. Miller, Jerrod Carmichael en George Lopez aan. De zender zag komiek Chris Rock onlangs overstappen naar Netflix, waar ook Dave Chappelle zijn stand-up shows gaat vertonen.