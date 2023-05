Haters Back Off: trailer voor tweede seizoen

Miranda Sings wil New York gaan veroveren in het tweede seizoen van Haters Back Off.

Het door Colleen Ballinger bedachte typetje begon ooit als een satire op de zelfingenomen, maar talentloze muzikanten die uit alle macht viral proberen te gaan. Haar YouTube-kanaal groeide uit tot een enorm succes, waarna de comédienne van Netflix de gelegenheid kreeg om een heuse serie over Miranda te maken. De titel Haters Back Off is een verwijzing naar de catchphrase die ze paraat heeft voor mensen die – volgens haar onterecht – negatieve reacties posten. In het eerste seizoen werden we al voorgesteld aan haar moeder (Angela Kinsey uit The Office ) en haar oom (Steve Little uit Eastbound & Down) en in het tweede seizoen wordt ook haar vader (Matt Besser) geïntroduceerd. In de nieuwe reeks droomt Miranda ervan om haar ‘zangtalent’ te gehore te brengen op Broadway.