Harry Wild: tweede seizoen gaat in april van start op BBC First

Het tweede seizoen van Harry Wild gaat vrijdag 12 april in première op BBC First. Jane Seymour (Dr. Quinn, Medicine Woman) keert terug als de gepensioneerde literatuurprofessor Harriet 'Harry' Wild, die inmiddels haar eigen detectivebureau heeft opgezet. Met een chique nieuw kantoor, mede mogelijk gemaakt dankzij een louche deal, floreert het bedrijf en krijgen Harry en haar onwaarschijnlijke partner Fergus (Rohan Nedd) steeds meer werk. Zo onderzoeken ze in seizoen twee onder meer de verdwijning van een vrouw in een dorp dat historische banden heeft met duivelsaanbidding en de vergiftiging van een bruidsmeisje op een vrijgezellenfeest. Daarnaast krijgt Fergus ook te maken met de terugkeer van zijn van hem vervreemde moeder Paula. Het tweede seizoen bestaat uit zes nieuwe afleveringen en een derde seizoen is in de maak.