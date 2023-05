Harry Shearer werkt aan politieke satire Too Soon? • Nieuws • 03-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Harry Shearer is bezig met een serie getiteld Too Soon? Het wordt een politieke satire die zich voornamelijk richt op het presidentschap van Donald Trump.

De acteur vertelt al geruime tijd te werken aan een politiek getinte sketch-show, waarin hij zelf door middel van motion capture alle personages kan spelen. Naar eigen zeggen heeft hij eindelijk de juiste mensen gevonden om zijn visie te verwezenlijken, in de vorm van John MacInnes en Remington Scott, die eerder samenwerkten aan de videogame Call of Duty: Advanced Warfare. In een eerste filmpje creëerde het drietal de ontmoeting tussen Trump en Obama in het Witte Huis, waarbij Shearer gestalte gaf aan beide. De acteur was al ooit eerder te zien als president Richard Nixon, in de komische webserie Nixon’s The One. Shearer wil met Too Soon? overigens meer dan alleen de politiek becommentariëren, maar hij vermoedt dat Trump door zijn ‘vermogen om het nieuws te halen’ de serie zal overheersen.

Shearer zoekt nu naar een streaming platform met genoeg ‘snelheid en flexibiliteit’ om zijn content te produceren. De acteur is al sinds de jaren 80 een vaste stemacteur van The Simpsons , waarin hij te horen is als onder andere Mr. Burns en Ned Flanders. Hij is tevens bekend van de muziek-satire This is Spinal Tap.