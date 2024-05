Harry Hole: cast van Jo Nesbø-verfilming onthuld door Netflix

Tobias Santelmann is gecast als detective Harry Hole in de gelijknamige misdaadserie van Netflix. De Noorse acteur is onder meer bekend van zijn rollen in de series The Last Kingdom, Exit en het recente Veronika. In het eerste seizoen van Harry Hole maakt briljante maar tevens geplaagde detective jacht op een seriemoordenaar, terwijl hij het ook nog aan de stok krijgt met de corrupte rechercheur Tom Waaler. Waaler wordt gespeeld door Joel Kinnaman (The Killing, Altered Carbon) en verder is Pia Tjelta (Made in Oslo, State of Happiness) te zien als Rakel Fauke. Harry Hole is een tv-bewerking van de boeken van auteur Jo Nesbø, die we kennen van de serie Occupied en de film Headhunters (dat later ook een serie werd). Nesbø treedt zelf aan als scenarist, terwijl Øystein Karlsen (Whitstable Pearl) tekende voor de regie. De opnamen van Harry Hole gaan later deze maand van start en de serie moet in 2026 op Netflix verschijnen.