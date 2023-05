Handsome: A Netflix Murder Mystery: Doorspekt met verwijzingen naar film noir • Netflix , Recensie • 06-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Alle ingrediënten voor een komisch moordmysterie zijn aanwezig.

In dit luchtige moordmysterie, een komische knipoog naar het film noir-genre, dient de moordenaar zich al vroeg aan: in de openingsscène stapt hij uit zijn buitenzwembad in Los Angeles, en bekent voor de camera. Deze exercitie doet denken aan de legendarische Billy Wilder-film Sunset Boulevard (1950). Daarin is het juist het slachtoffer, de hoofdpersoon Joe Gillis, die in de openingsscène, terwijl hij verdrinkt in een buitenzwembad, terugblikt op de aanleiding tot zijn noodlottige einde. Buitenzwembaden zijn dus levensgevaarlijk in de stad er engelen, zoveel is duidelijk.

Sowieso is Handsome: A Netflix Murder Mystery doorspekt met verwijzingen naar film noir. Hoofdpersoon Gene Handsome, een onbeholpen rechercheur, speelt de archetypische einzelgänger. Een bijna gepensioneerde diender die samen met zijn eveneens onbeholpen Duitse (of Deense?) dog Candy wegkwijnt in een generieke buitenwijk. Als hij uit zijn raam tuurt, ziet hij zijn buurmeisje driftig dansen; een evidente knipoog naar die andere film noir-eenling: Phillip Marlowe uit The Long Goodbye (1973). Handsome’s partner, de nymfomane Fleur Scozzari (Natasha Lyonne) lijkt trouwens een allusie op het Kim Basinger-personage uit La Confidential (1997). In Handsome is het echter niet de femme fatale, maar de politieagente, die (gesuggereerde) seks heeft met iedereen.

Alle ingrediënten voor een moordmysterie zijn dus aanwezig. Ook een love interest, in de vorm van Handsome’s buurvrouw Nora Vanderwheel (Christine Woods), mag niet ontbreken – opvallend genoeg lijkt zij weer op Katherine Waterston uit film noir-meesterwerk Inherent Vice (2014). Evenals een oldtimer: Handsome en Scozzari rijden in een typisch babyblauw voertuig van verhoor tot verhoor. Scenarist/regisseur Jeff Garlin (bekend van Curb Your Enthousiasm) en co-scenarist Andrea Seigel (bekend van Laggies) etaleren derhalve hun voorliefde voor de hoogtijdagen van Hollywood. Vorig jaar was The Nice Guys (2016) trouwens nog een grote film noir-hit. Het genre is dus duidelijk weer relevant.

Handsome: A Netflix Murder Mystery is een feest der herkenning voor filmliefhebbers. Hoewel de verhaalstructuur bij vlagen ietwat teleurstelt: komiek Garlin en zijn schrijfpartner maakten geen scènes maar komediesketches. Sketches die niet allemaal even geestig zijn. Er vallen tussendoor eveneens veel onnodige stiltes, en dat in een film die met 81 minuten al valt in de categorie vluchtig. Desalniettemin is de uiteindelijke opmaat naar de moord geestig geschreven. Denk aan iets met crème en lotion. Van die middelen waarmee je je schoonheid kan preserveren. Waardoor je op de plek waar schoonheid het enige is dat daadwerkelijk telt nagenoeg onsterfelijk wordt.

Handsome A Netflix Murder Mystery, vanaf 5 mei op Netflix