Hacks: tweede seizoen van HBO Max-serie verschijnt in juni op Netflix

Het tweede seizoen van de HBO Max-serie Hacks is vanaf zaterdag 1 juni te zien op Netflix. Het komische drama draait om de tumultueuze relatie tussen een doorgewinterde comédienne uit Las Vegas (Jean Smart, die voor dit seizoen opnieuw een Emmy won) en een jonge komedieschrijfster uit Los Angeles (Hannah Einbinder, die voor dit seizoen opnieuw werd genomineerd voor een Emmy). In seizoen twee gaat comédienne Deborah (Smart) met haar schrijfster Ava (Einbinder) 'on the road' om hun nieuwe materiaal uit te werken, niet wetende dat haar jonge protegee net in een kwade bui een e-mail met zeer persoonlijke informatie over haar heeft doorgespeeld aan een stel tv-producenten. Gastrollen zijn er voor Laurie Metcalf (Roseanne) en Susie Essman (Curb Your Enthusiasm). Hacks werd bedacht door Lucia Aniello, Jen Statsky en Paul. W. Downs, die eerder met zijn drieën werkten aan Broad City. Het derde seizoen van de serie is nu elke donderdag te zien HBO Max, waar op 30 mei de seizoensfinale zal worden toegevoegd.