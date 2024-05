Haantjes: Netflix kondigt serie aan met Jeroen Spitzenberger en Waldemar Torenstra

Netflix maakte bekend dat de opnamen van de nieuwe Nederlandse komedieserie Haantjes van start zijn gegaan. In de cast van de nieuwe tv-reeks, die in 2025 bij de streamingdienst in première zal gaan, zien we onder meer Jeroen Spitzenberger (Oogappels, Anoniem), Waldemar Torenstra (Vechtershart, De Vuurlinie), André Dongelmans (De Luizenmoeder) en Benja Bruijning (Dag & Nacht). In de serie volgen we de hechte vrienden Mike, Daan, Ivo en Greg, die zich verloren voelen in de moderne wereld. De mannen bevinden zich elk op hun eigen manier midden in een crisis van mannelijkheid en proberen op humoristische wijze datgene wat nog over is van hun relaties en carrières te behouden. Haantjes werd geschreven door Luuk van Bemmelen (Zenith, Soof: een nieuw begin) en Richard Kemper (Swanenburg, Huisvrouwen bestaan niet). De regie is in handen van Anna van der Heide (De Poli, Dirty Lines) en Anna van Keimpema (Moedermaffia).