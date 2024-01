Gwyneth vs. Terry: The Ski Crash Trial: interessant maar vooral banaal HBO Max , Film , Recensie • 25-12-2023 • leestijd 2 minuten • 1113 keer bekeken • bewaren

© Discovery / HBO

De rechtszaak tussen een oud-optometrist en de beroemde actrice wordt nog eens belicht in deze volstrekt overbodige documentaire.

Het is februari 2016. Op een van de pistes nabij Park City, gelegen in de Amerikaanse staat Utah, botst actrice en entrepreneur Gwyneth Paltrow op haar ski’s tegen gepensioneerd optometrist Terry Sanderson. Normaliter zouden we hier nooit meer iets van gehoord hebben, maar Sanderson loopt na dit incident neurologische schade op en is drie jaar lang in contact met Paltrows juridische team: hij wil gecompenseerd worden. Hoewel een commentator in de openingsscène van Gwyneth vs. Terry: The Ski Crash Trial weer beweert dat het de pensionado echt niet om het geld te doen was, maar om herkenning.

Niettemin kwam het uiteindelijk in maart 2023 tot een rechtszaak, die ook in Nederland in bepaalde media breed werd uitgemeten. Logisch zou je zeggen; zulke rechtszaken, tussen een normale sterveling en een puissant rijke beroemdheid, zijn zeldzaam. Daar zit ook de crux: in deze documentaire blijkt al snel dat Paltrow dankzij haar vermogen veel meer juridische mogelijkheden had dan Sanderson. En bovendien had ze haar beroemdheid al vanaf dag een mee: iedereen kent haar, en ze weet uitstekend hoe ze sympathie moet acteren. De makers van Gwyneth vs. Terry: The Ski Crash Trial beginnen in die zin al snel een bres te schieten in de zaak.

Zo legt een strafpleiter uit dat hij de juryselectie dubieus vond; bijna alle juryleden wonen in Park City en zijn werkzaam in de skibranche. Zij hebben er belang bij dat beroemdheden hun woonplaats blijven bezoeken, want dat is simpelweg gratis reclame voor de sneeuwrijke idylle. De documentaire is in die zin het zoveelste voorbeeld van het rammelende Amerikaanse rechtssysteem. Hoewel die onderliggende boodschap makkelijk in enkele minuten, in plaats van in een heel uur, voor het voetlicht had kunnen worden gebracht. Gwyneth vs. Terry: The Ski Crash Trial is vooral banaal en frivool; een beetje doen alsof deze rechtszaak van levensbelang was, wat natuurlijk quatsch is.