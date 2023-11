Grace: tweede seizoen van Britse misdaadserie te zien bij VRT 1

John Simm speelt de rechercheur uit de boeken van Peter James die samen met zijn partner (Richie Campbell) werkzaam is in het Britse kustplaatsje Brighton and Hove.

Het tweede seizoen van de Britse misdaadserie Grace gaat vrijdag 1 december van start op VRT 1. De nieuwe reeks bestaat uit drie afleveringen met elk een speelduur van ongeveer 90 minuten. Grace speelt zich af in het Britse kustplaatsje Brighton and Hove en volgt rechercheur Roy Grace (John Simm) en zijn partner Glenn Branson (Richie Campbell). In de première van de tweede reeks onderzoeken ze de moord op socialite Katya Bishop. De met haar getrouwde zakenman Kit Bishop is het perfecte beeld van een rouwende weduwnaar, maar wanneer Grace zich wat verder verdiept in de ondernemer ontdekt hij dat toch niet alles is wat het lijkt. Het tweede seizoen werd wederom geschreven door Russell Lewis, bekend van Endeavour Morse. Er is ook al een derde seizoen, met nog een vierde seizoen in de maak.