Gotham: promo voor het vierde seizoen • Nieuws • 29-08-2017

Bruce Wayne wordt al een klein beetje Batman in de teaser voor het vierde seizoen van Gotham.

De vierde reeks van de prequelserie (het eerste seizoen staat nu op Netflix, waar volgende maand ook seizoen twee wordt toegevoegd) gaat in Amerika op 21 september van start op Fox. Gotham draait om een jonge James Gordon (Ben McKenzie), die voor de opkomst van Batman in zijn geliefde stad de wet probeert te handhaven. Het vierde seizoen hint al een beetje naar de komst van Batman, aangezien de jonge Bruce Wayne (David Mazouz) zich in ieder geval alvast in een kostuum hijst (nog geen oortjes) om misdaad te bestrijden. De promo toont eveneens bad guys als The Scarecrow (Charlie Tahan) en The Penguin (Robin Lord Taylor). En we zien ook Selina Kyle (Camren Bicondova) weer volop in actie komen.

De Batman-prequel Gotham werd bedacht door Bruno Heller, bekend van The Mentalist. Ook Superman krijgt straks een nieuwe prequel in de vorm van Krypton op zender Syfy.