Gooijer ziet: Verbluffend realistisch • 16-08-2016

Hippe dertiger David krijgt een prototype van een augmented-reality bril en creëert daarmee een virtuele naaktversie van de vriendin van zijn vriend. Creative Control toont hoe moderne technologie de mens in grote verwarring kan brengen.





In de bioscoop zijn de laatste jaren films te zien die de emotionele kant van moderne (eigenlijk nog half-futuristische) technologie belichten: hoe zou het bijvoorbeeld zijn om echt verliefd te worden op een verwarrend menselijke robot (Ex_Machina) of op een briljant en gevoelig computerprogramma (Her)? Het is een soort emo-sf die niet de nadruk legt op hightech maar op hoe hart en hoofd van de mens daarmee op de loop gaan. In de film Creative Control zien we een variant: hoe loopt het met zijn relaties en vriendschappen af als David, een irritant hip en egoïstische marketingmannetje van een jaar of dertig uit Brooklyn, een campagne moet verzinnen voor de hypermoderne augmented-reality bril waarvan hij een prototype te leen krijgt? Antwoord: het wordt een emotioneel zooitje.

De bril is wat Google Glass had moeten zijn, een onopvallend montuurtje dat aan David door de computer gegenereerde beelden voorschotelt die in zijn werkelijkheid worden geprojecteerd. Het resultaat blijkt verbluffend. Dus wat doet David met deze ongekende mogelijkheden? Porno natuurlijk: hij bouwt met de software in de bril een virtuele naaktversie van Sophie, de vriendin van zijn vriend Wim, op wie hij een hopeloze crush heeft. Dat virtuele porno-meisje wandelt via de brillenglazen met hem mee, door zijn echte leven heen en dus ook zij aan zij met de echte Sophie. Creative Control, meer een zwarte relatie-komedie dan een thriller, laat zien hoe David vervolgens de controle verliest over de relaties met de echte Sophie, zijn echte vriendin Juliette en zijn echte beste vriend Wim. Amusant, prachtig gefilmd (zie de trailer) en tjokvol verwijzingen naar andere films en uiteindelijk, net als David, in emotioneel opzicht een beetje nihilistisch. Maar niet onwaarschijnlijk; bekijk op deze promovideo van het bedrijf Magic Leap hoe onze werkelijkheid binnenkort echt volgestouwd zou kunnen worden met extra beelden.

Creative Control is nog te streamen via filmthuis.nl, de site van dertien arthouse-bioscopen.