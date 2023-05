Gooijer ziet: Outcast • 07-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Gisteravond ging op FOX de serie Outcast in première, geesteskind van de onvermoeibare Robert Kirkman, tevens de maker van de comics en tv-series The Walking Dead en Fear the Walking Dead.

Die laatste twee waren een prettig originele wederopstanding van het doodgemepte genre der zombie-horror, maar zoiets is Kirkman op het eerste gezicht niet gelukt met het genre waartoe Outcast behoort: exorcisme-horror.

Het is ook niemand ooit gelukt want geen film- of tv-genre leunt zo zwaar op één enkele popculturele uitspatting als exorcisme-horror. Die uitspatting is uiteraard de film The Exorcist van William Friedkin uit 1973, destijds in de walgende Britse pers beknopt omschreven als ‘een teil kots die is komen aandrijven vanuit de VS.’ De schokkende beeldtaal die in The Exorcist werd ontwikkeld, wordt nog steeds trouw gekopieerd in élke uiting van het genre en dus treffen we ook in Outcast weer een door demonen bezeten klein kind aan waarvan de ledematen onder ijselijk botgeknars alle kanten op blijken te kunnen draaien en dat in de lucht zwevend obsceniteiten krijst en de boel afsluit met een fotogenieke sessie projectielbraken.

We bevinden ons in het stadje Rome, een gesloten en tamelijk christelijke gemeenschap in de Amerikaanse staat West Virginia. Kyle is een jongeman die zich heeft afgesloten van de buitenwereld, maar door zus Megan uit zijn isolement wordt gesleurd. Tijdens dat sleuren wordt de kijker duidelijk gemaakt dat Kyle als kleine jongen zwaar is mishandeld door een door de duivel bezeten (of knettergekke?) moeder en hoort hij dat er in Rome mogelijk een nieuw geval is van duivelse kolonisatie: er lijkt wel een demon gevaren in het jochie Joshua. Kyle gaat een verbond aan met de lokale priester Anderson om de duivel uit Joshua te verdrijven, de eerste van wat ongetwijfeld een hele serie uitdrijvingen wordt want het zal wel niet rustig blijven in Rome (seizoen twee van de serie is al aangekondigd).

Outcast doet een paar dingen heel goed. De sfeer is door de sombere en lugubere vormgeving van Rome en de subtiele cameravoering zo beangstigend dat er ondanks de voorspelbaarheid van het exorcisme wel degelijk een behoorlijk hoog horror-gehalte gehaald wordt. Bovendien lijkt schrijver Robert Kirkman een extra thematische laag te hebben toegevoegd aan het verhaal: Outcast gaat ook over kindermishandeling. Maar dat gebeurt deels wel op een exploiterende manier: het arme ventje Joshua is nog geen tien en wordt tijdens de duivelsuitdrijving zo hard op zijn muil geslagen dat je je afvraagt waar je in hemelsnaam naar zit te kijken. Outcast is tot nu toe kortom niet erg origineel maar wel eng en schokkend. Wie aflevering één heeft gemist kan gratis deel één van de oorspronkelijke serie comics downloaden

Als voorbereiding op de rest van de serie, die FOX iedere maandagavond zal uitzenden.

Bekijk voor meer exorcisme op Netflix de speelfilm The Rite met priester Anthony Hopkins.