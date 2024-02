Good Morning, Verônica S03E01: onverminderd spannende thrillerreeks

Aan het begin van het derde seizoen wordt Vero (Tainá Müller) achternagezeten door handlangers van sekteleider Matias (Reynaldo Gianecchini). Ze weet te ontsnappen en belandt uiteindelijk bij het weeshuis waar ook Matias is opgegroeid. Daar treft ze de mysterieuze Jerônimo (Rodrigo Santoro uit 300, 2006). Hij blijkt een rijke paardenfokker en -handelaar die Vero misschien wel kan helpen met haar zoektocht; zo is ze nog steeds op zoek naar de mysterieuze Dóum en heeft ze een foto van Dóum, Brandâo en Matias waarop het gezicht van de eerstgenoemde is doorgestreept. Niettemin resulteert haar bezoek aan Jerônimo in een eigenaardige onenightstand.

De boomlange Braziliaan fokt paarden, maar probeert ditmaal de ‘wilde’ Vero te bedwingen. Enkele scènes later is te zien hoe Jerônimo een bijzondere, bijna perverse relatie opbouwt met zijn hengsten en merries. Tijdens zulke momenten giert Good Morning, Verônica (Bom Dia, Verônica) in kitscherige zin uit de bocht. Het is bijna lachwekkend en dat kan de bedoeling niet zijn. Maar misschien valt Jerônimo wel ietwat uit de toon omdat de andere bad guys, onder wie Matias, iets minder cartoonesk ogen. Hoewel het ook dubieus is dat Vero’s dochter op een gegeven moment gewoon op stap kan met haar vriendje – terwijl Vero juist in gevaar is.