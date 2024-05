Gomorra: Italiaanse misdaadserie verdwijnt binnenkort van Netflix

Het drama over een misdaadfamilie is een tv-bewerking van het boek van Roberto Saviano, die als journalist zelf onderzoek deed naar de maffia in Napels.

Het Italiaanse misdaaddrama Gomorra wordt binnenkort van Netflix verwijderd: momenteel zijn er vier van de vijf seizoenen te bekijken, maar deze zullen op 1 juni uit het aanbod verdwijnen. Dat bericht de website Netflix-Nederland.nl. Gomorra speelt zich af in Napels en volgt de perikelen binnen de criminele Savastano-familie. Wanneer patriarch Pietro Savastano (Fortunato Cerlino) gearresteerd wordt breekt er een bloederige machtsstrijd uit, waar ook Ciro 'The Immortal' Di Marzio (Marco D'Amore) en Pietro's zoon Genny (Salvatore Esposito) bij betrokken raken. Het personage van D'Amore zou later tevens een eigen spin-off-film getiteld The Immortal krijgen. Gomorra werd bedacht en ontwikkeld door Roberto Saviano, die zijn gelijknamige boek uit 2006 zou gebruiken als basis voor de serie. Meer recentelijk werd ook het door Saviano geschreven ZeroZeroZero bewerkt voor televisie. Overigens is Gomorra niet de enige misdaadserie die van Netflix verdwijnt: ook beide seizoenen van The Team worden op 1 juni verwijderd.