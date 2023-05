Goliath S2 trekt Walter Hill aan als regisseur

Walter Hill mag van Amazon 2 afleveringen van de nieuwe reeks Goliath regisseren. Het gaat om de opener en de seizoensfinale.

Hill regisseerde eerder de pilot van Deadwood voor HBO en de miniserie Broken Trail voor AMC. Hij werd voor zijn werk aan beide westerns beloond met een Emmy. Verder heeft hij als regisseur onder meer de films Hard Times, 48 Hrs. en The Warriors op zijn naam staan. In Goliath geeft Billy Bob Thornton gestalte aan de aan lager wal geraakte topadvocaat Billy McBride. De acteur won begin dit jaar een Golden Globe voor de rol. Er verandert voor het tweede seizoen van Goliath wel iets achter de schermen, want bedenker David E. Kelley is nog enkel producent van de nieuwe afleveringen. Zijn taken als showrunner worden straks overgenomen door Clyde Phillips, bekend van Dexter en Nurse Jackie.