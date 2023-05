Godless: teaser voor western van Netflix

Netflix onthulde de eerste beelden van Godless met Jack O’Connell en Michelle Dockery.

In de western zien we hoe outlaw Frank Griffin (Jeff Daniels uit The Newsroom) wraak wil nemen op Roy Goode (O’Connell uit Unbroken). Goode maakte vroeger deel uit van de bende van Griffin, maar heeft zijn mentor inmiddels de rug toegekeerd. Hij vlucht naar het stadje La Belle in New Mexico, waar hij onderdak vindt bij weduwe Alice Fletcher (Dockery uit Downton Abbey ). In het stadje zijn het vooral vrouwen die de dienst uitmaken en Alice is zelf ook een verstoteling binnen haar eigen gemeenschap. Godless werd geschreven door Scott Frank ( Get Shorty ). Hij wilde zijn script eerst laten verfilmen door Steven Soderbergh (met wie hij al ooit werkte aan Out of Sight), maar die liet weten een fobie te hebben voor paarden en daarom stapte Frank uiteindelijk zelf achter de camera.