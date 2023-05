Glen Mazzara wordt showrunner van The Dark Tower-serie • Nieuws • 04-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Glen Mazzara (The Walking Dead) mag de tv-adaptatie van Stephen Kings The Dark Tower in goede banen leiden.

Eind deze maand verschijnt eerst de filmversie van The Dark Tower (de eerste recensies zijn overigens niet al te best) in de bioscoop. De film dient echter als een sequel op de boeken van King, terwijl de serie een meer rechtstreekse adaptatie moeten worden. De serie speelt zich af voor de gebeurtenissen in de film en richt zich vooral op de geschiedenis van Roland ‘The Gunslinger' Deschain en zijn eerste ontmoetingen met de duivelse Man in Black. Het verhaal wordt vooral gebaseerd op Wizard and Glass (het vierde deel uit de boekenserie), aangevuld met flashbacks naar The Gunslinger (het eerste boek uit de serie). Akiva Goldsman (ook co-scenarist van de Dark Tower-film) zal aantreden als producent.

Mazzara was tijdens het tweede en derde seizoen de showrunner van The Walking Dead . Eerder dit jaar werd ook aangekondigd dat hij aan de slag gaat met een Sin City-serie