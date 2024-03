Girls5eva S03E01: spervuur aan oneliners

Aan het einde van het tweede seizoen bleek de countryhit over Forth Worth van Girls5eva een grote hit in de middelgrote stad in Texas. Dus verkaste de vrouwengroep van New York naar het zuiden van de Verenigde Staten. Aan het begin van het derde seizoen bivakkeren ze in een ietwat saai ogend hotel in Forth Worth. Het is hun uitvalsbasis voor shows en radio-optredens in de buurt. Want buiten de stadsgrenzen geeft eigenlijk vrijwel niemand om Girls5eva, tot verdriet van de naïeve maar venijnige Gloria (Paula Pell), die snakt naar een landelijke toer.