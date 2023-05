Gilmore Girls is ‘snelst bekeken’ Netflix-serie

Iedereen kent de term ‘binge watching’, maar Netflix komt nu ook met de term ‘binge racing’.

Volgens Netflix ben je als kijker een ‘binge racer’ wanneer je alle afleveringen van een serie direct na de release bekijkt, binnen een tijdsbestek van 24 uur. Volgens de VOD-dienst zijn er 8,4 miljoen abonnees die een vrijgegeven Netflix-serie binnen een dag consumeerden, omdat ze direct mee wilden kunnen praten. De serie waar abonnees het snelst doorheen gingen was Gilmore Girls: A Year in The Life , een show waar de fans toen bijna tien jaar op hadden gewacht en waar Netflix nog graag mee verder wil . Op de tweede plek in de top twintig vinden we Fuller House , gevolgd door The Ranch op plek drie. De vierde plek is voor de superhelden van Marvel in The Defenders en op plek vijf staat de bij het grote publiek waarschijnlijk wat minder bekende animeserie The Seven Deadly Sins.