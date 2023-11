Ghosts: vijfde seizoen gaat in december in première op BBC First

Het vijfde seizoen van Ghosts gaat zondag 10 december in première op BBC First. De komedieserie volgt Alison (Charlotte Ritchie) en Mike (Kiell Smith-Bynoe), die ontdekken dat het landhuis dat ze geërfd hebben een door geesten overspoelde bouwval is. Na een bijna-doodervaring kan Alison communiceren met de geesten, die allemaal op het landgoed blijken te zijn gestorven. Aan de start van seizoen vijf zijn Mike en Alison op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun B&B draaiende te houden na de brand in het poortgebouw. Mike worstelt ondertussen met de brandverzekering, terwijl de geesten voor de nodige chaos blijven zorgen. Ghosts is afkomstig van de makers van Horrible Histories en Yonderland. Het vijfde seizoen is tevens het laatste seizoen.