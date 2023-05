Gezien op YouTube: Sekteleider Charles Manson, depressie en glibberende pindakaas • 13-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De titanen en de olympiërs: de Griekse mythen in een college van zes minuten



Het ontstaansverhaal van de wereld, vanuit het perspectief van de oude Grieken, is wellicht niet het beste gespreksonderwerp op een feestje. Hoe dan ook: wie zijn kennis wil bijschaven, zonder dat je de geschiedenisboeken hoeft in te duiken, kan in dit filmpje kennisnemen van de Griekse mythologie, die op bijzonder luchtige wijze wordt verbeeld. Vanuit chaos ontstond orde. De titanen vochten tegen de olympiërs. En Zeus en Aphrodite passeren de revue.

Complotdenker over sekteleider Charles Manson



Vorige week werd bekend dat Charles Manson werd opgenomen in het ziekenhuis. De 82-jarige moordenaar en sekteleider is intussen weer terug in de gevangenis in Californië, waar hij een levenslange straf uitzit. Vooralsnog is 2017 dus niet het jaar dat begon met de dood van Manson. Commentator Styxhexenhammer666 etaleert in dit filmpje zijn eigen theorie over de (wan)daden van Manson en zijn volgelingen. Charles Manson is in zijn ogen een maatschappelijke zondebok.

Hoe start je een Boeing 737?



Heb je vliegangst? Echt volledige controle over een vliegtuig zal je natuurlijk nooit krijgen, of je moet zelf de opleiding tot piloot volgen. Met deze trainingsvideo krijg je enig inzicht in op welke knopjes je moet drukken, en welke checklist je moet nagaan, om een Boeing 737 te kunnen starten. Hoewel dit voor een leek, zo oogt het, nog een behoorlijk overweldigende ervaring zou zijn. Zeker in het donker.

De verbeelding van klinische depressie in cinema



Zo begin januari kan het weer deprimerend zijn: koud en kil. Een klimaat dat misschien wel past bij depressie. In dit video-essay wordt door de Nerdwriter uitgelegd hoe klinische depressie kan worden gevisualiseerd in cinema, aan de hand van van Lars von Triers Melancholia (2011) – een schitterende melancholische film waarin de wereld soms bijna lijkt stil te staan, en dan weer genadeloos doordendert.

Een glibberende pindakaas speech



In de categorie raar: uit de krochten van Reddit. Is dit een parodie op een campagnetoespraak? Of een pindakaaskunstwerk à la Wim T. Schippers? Met een man die zoveel van het goedje op zijn gezicht heeft gesmeerd dat je het kan horen glibberen. En hij spreekt ons – de morele gladjakker? – aan op onze (morele) verantwoordelijkheid. De minuutlange toespraak geeft in ieder geval stof tot nadenken. Over de psychedelische invloed van pindakaas.

