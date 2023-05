Gerald’s Game: Netflix verfilmt Stephen King

Met de thriller Gerald’s Game dringt de huidige Stephen King-hype opnieuw Netflix binnen.

De hoofdrol in de film wordt gespeeld door Carla Gugino, die inmiddels ook gecast is naast Michiel Huisman in de Netflix-serie The Haunting of Hill House . In Gerald’s Game geeft ze gestalte aan de getrouwde Jessie. Samen met haar man Gerald (Bruce Greenwood) reist ze naar een afgelegen huisje in de bossen, waar ze zich als onderdeel van een seksspelletje met handboeien aan het bed vast laat maken. Wanneer haar man plotseling overlijdt aan een hartaanval belandt Jessie in een nachtmerrie, waarbij ze naar verloop van tijd ook nog eens hallucinaties van allerlei trauma's uit haar verleden lijkt te zien. De adapatie en regie van Gerald's Game waren in handen van Mike Flanagan, bekend van horrorfilms als Oculus en Hush, plus het eerdergenoemde The Haunting of Hill House.