Geen tweede seizoen voor Emerald City

NBC neemt alweer afscheid van de magische wereld van Oz. De zender besluit na een seizoen te stoppen met Emerald City.

Het fantasierijke drama trok niet genoeg kijkers en kreeg weinig goede recensies. Ook wij waren er niet bijster van onder de indruk . Voorafgaand aan de première had NBC nog grote verwachtingen van de serie, die ze zelf zagen als het klassieke verhaal verteld in de stijl van Game of Thrones . Daarom werd Tarsem Singh, bekend van visueel indrukwekkende films als The Fall en Mirror Mirror, aangetrokken als regisseur en gaf men de rol van de tovenaar aan Vincent D’Onofrio (Full Metal Jacket, Daredevil), die al eerder met Singh werkte aan The Cell. In de serie belandt Dorothy (Adria Arjona) samen met haar hond in het Westeros-achtige Oz, waar verschillende facties een bloedige strijd uitvechten.

De boeken over Oz werden talloze keren verfilmd. Het klassieke The Wizard of Oz met Judy Garland is het bekendst. Meer recentelijk verscheen de film Oz the Great and Powerful.