Game of Thrones krijgt nieuwe tentoonstelling

In het najaar start HBO met een geheel nieuwe tentoonstelling van Game of Thrones, die af zal trappen in Europa.

De expositie gaat bijna 10.000 vierkante meter bestrijken, waarbij bezoekers zich middenin de Seven Kingdoms kunnen wanen. Er zullen allerlei voorwerpen, kostuums en sets uit de serie te zien zijn. HBO werkt deze keer nauw samen met het evenementenbureau GES, om fans een interactieve en zo authentiek mogelijke beleving te bieden. Zo kun je straks onder meer de voormalige slavenstad Meereen, het mysterieuze House of Black and White, Castle Black en het bevoren land Beyond the Wall bezichtigen. Uiteraard is het ook weer mogelijk om op de Iron Throne te gaan zitten. De locaties van de nieuwe expositie worden op korte termijn bekend gemaakt. De vorige tentoontselling was in Nederland te zien, in Amsterdam.

Het zevende seizoen van Game of Thrones start in Nederland op 17 juli bij Ziggo.