Furies S01E01: furieuze wraakthriller Netflix , Serie , Recensie • 01-03-2024 • leestijd 2 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Een twintiger met branie besluit wraak te nemen op de moordenaar van haar vader in zinderende in Parijs gesitueerde misdaadreeks.

De premisse van Furies is simpel. Twintiger Lyna (Lina El Arabi) gaat na een aanslag op haar ouders, waarbij haar vader om het leven komt en haar moeder zwaar gewond raakt, op zoek naar de dader(s). De creatie van scenaristen Jean-Yves Arnaud en Yoann Legave laat zich in die zin omschrijven als een klassieke wraakthriller. Gesitueerd in Parijs, waar Lyna zich al snel toegang verschaft tot de sinistere onderwereld. Ze komt er namelijk achter dat haar vader de bankier van de gangsters was. Vandaar dat in haar jeugd al die louche types het huis van haar familie bezochten.

Lyna krijgt overigens van de politie al snel een duw in de juiste richting. De moordenaar zou een fury zijn: een sheriff die ervoor zorgt dat het equilibrium tussen de zes maffiafamilies in de lichtstad niet wordt verstoord. De makers van Furies omschrijven zo’n fury als een scheidsrechter die op neutrale wijze handelt. En handelen is in dit geval dus een eufemisme voor moorden. Lyna komt al snel Selma (Marina Foïs) op het spoor; een fury. Selma blijkt niet de dader, maar wel een geschikte mentor die de jongeling de kneepjes van het vak kan leren.

© Pascal Chantier / Netflix

Tegen die tijd is er al behoorlijk wat actie voorbijgekomen en hebben El Arabi en Foïs zich geëtaleerd als onmiskenbare actiehelden. Furies heeft in die zin ook een overduidelijke feministische component: dappere vrouwen, die beter kunnen vechten dan hun mannelijke concurrenten, roeren zich met durf in een hardvochtig milieu. Dat levert in de eerste aflevering boeiende scènes op.