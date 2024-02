From S02E01-03: het is een vreemdeling zeker die verdwaald is zeker…

Ook in het tweede seizoen van dit horrormysterie hoeven we nog niet veel echte antwoorden te verwachten.

‘Elgin, weet je waar je bent?’ Het klinkt als een onschuldige vraag. Toch heeft in de mysterieuze horrorserie From deze simpele vraag een onheilspellende bijklank. Want wat de lokale bewoners, en iedereen die het eerste seizoen heeft gezien, dondersgoed weten, is dat het gehucht waar Elgin en zijn mede-buspassagiers nu beland zijn een plek is waar niemand wil zijn, en waar niemand ooit wegkomt. Als kers op de taart worden de bewoners ’s nachts geteisterd door wrede en bloeddorstige wezens die zich voordoen als gewone stervelingen maar dat allesbehalve zijn. Maar ja, leg dat maar eens uit aan een twintigtal paniekerige nieuwelingen die niet begrijpen waarom ze de deur niet open mogen doen voor die vriendelijke vreemdelingen die zeggen dat ze verdwaald zijn.

Het eerste seizoen leverde meer vragen op dan antwoorden. Is iedereen dood en is dit het vagevuur? Is dit een nachtmerrie waar je alleen uit kunt ontwaken als iedereen is omgebracht? Hoe komt het dat bepaalde talismans de monsters lijken te kunnen bezweren? En hoe komt er elektriciteit uit draden die nergens naartoe gaan? En dan hebben we het nog niet eens over die ene mysterieuze transportatieboom en de parasitaire wormen gehad.