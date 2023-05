Freeform onthult nieuwe trailers, inclusief Cloak & Dagger van Marvel • Nieuws • 21-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Freeform debuteerde beelden van hun gloednieuwe series Marvel’s Cloak & Dagger, Alone Together, Siren en The Bold Type.

Nu Pretty Little Liars dit jaar ten einde komt, zoekt de zender naar nieuwe shows die een gelijksoortig succes kunnen behalen. De meest geanticipeerde van dit stel is ongetwijfeld Marvel’s Cloak and Dagger. De serie speelt zich af in het filmuniversum van Marvel Comics en heeft daardoor een connectie met zowel de bioscoopfilms als de Netflix-series . Cloak & Dagger volgt twee tieners (Olivia Holt en Aubrey Joseph) met superkrachten die samen een romantische relatie beginnen. De serie werd ontwikkeld door Joe Pokaski (Heroes) en heeft bijrollen voor Andrea Roth (Rescue Me) en Gloria Reuben (Mr. Robot).

Alone Together wordt geproduceerd door The Lonely Island (Popstar: Never Stop Never Stopping), het comedy collectief van voormalig SNL-castlid Andy Samberg. Het verhaal draait om de platonische relatie tussen twee goede vrienden (Esther Povitsky en Benji Aflalo) in Los Angeles.

Siren speelt zich af in een klein kustplaatsje met wortels in de zeemeermin-mythos, waar een mysterieuze vrouw (Eline Powell) arriveert. Bioloog Ben (Alex Roe) raakt gefascineerd door haar en ontdekt dat gevaarlijke wezens die leven in zee nog een rekening met de mensen te vereffenen hebben.

The Bold Type is gebaseerd op het leven van Joanna Coles, ooit editor voor Cosmopolitan. Katie Stevens, Aisha Dee en Meghann Fahy spelen drie jonge vrouwen in dienst bij het fictieve tijdschrift Scarlet. The Bold Type debuteert dit jaar op 11 juli, de overige series verschijnen pas in 2018.