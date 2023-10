Frasier: doorstart met Kelsey Grammer start in november bij SkyShowtime

In de tiendelige doorstart keert de door Kelsey Grammer gespeelde psychiater, die in 1984 zijn tv-debuut maakte in Cheers, vanuit Seattle terug naar Boston.

De nieuwe afleveringen van Frasier zijn in Nederland vanaf vrijdag 3 november te zien bij SkyShowtime, dat aftrapt met de eerste twee episodes en de resterende acht afleveringen wekelijks zal toevoegen. In de revival van Frasier (de originele serie kwam in 2004 ten einde) keert Frasier Crane (Kelsey Grammer) terug naar Boston in Massachusetts, om nieuwe uitdagingen en relaties aan te gaan en een paar oude dromen alsnog te verwezenlijken. Jack Cutmore-Scott speelt de rol van Frasiers zoon Freddy en Nicholas Lyndhurst is te zien als Frasiers oude studievriend Alan, die nu docent aan de universiteit is. Anders Keith geeft gestalte aan David Crane, de zoon van Niles en Daphne en het neefje van Frasier. Uit de originele serie keren Bebe Neuwirth (Frasiers ex-vrouw Lilith) en Peri Gilpin (Roz Doyle) terug in gastrollen.