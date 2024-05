Frankly Speaking S01E01: flauw en teleurstellend

Komiek Steve Carell brak op latere leeftijd door. Onder meer in zijn memorabele rol als Evan Baxter in Bruce Almighty (2003). Een komedie waarin Jim Carrey voor God mag spelen en Carells personage tijdens een nieuwsuitzending allerlei rare dingen laat zeggen. Frankly Speaking is enigszins van hetzelfde laken een pak, maar dan een stuk minder grappig. De plot draait om de 33-jarige Song Ki-Baek (Ko Kyoung-pyo) die als omroeper werkt bij een televisiezender. Song heeft een ongeschonden reputatie, totdat een incident ervoor zorgt dat hij ineens geen blad voor de mond meer neemt. Hij zegt, kortom, ineens alles wat hij denkt.

Eigenlijk zou je kunnen stellen dat je twee soorten Zuid-Koreaanse televisie hebt: het soort dat letterlijk grensoverschrijdend is en het soort waarin de makers zich steeds bedienen van allerlei flauwigheden zoals irritante geluidseffecten. Dat laatste is steevast het geval bij Frankly Speaking. Dat de serie een komedie behoort te zijn (inclusief dus die toeters en bellen) ligt er dik bovenop. Dat is een gemiste kans: deze serie lijkt puur te zijn gemaakt voor de Zuid-Koreaanse markt.

Het staat buiten kijf dat je Zuid-Koreaanse televisie in deze tijd in de gaten moet houden: de laatste jaren hebben series als Squid Game en All of Us Are Dead het land in de schijnwerpers gezet. Frankly Speaking is vergeleken met die titels simpelweg een teleurstelling.