Fox bestelt X-Men-pilot van Bryan Singer en Matt Nix • Nieuws • 13-07-2016

Fox en Marvel slaan de handen ineen voor een nieuwe X-Men -serie. Volgens Variety produceren Matt Nix ( Burn Notice ) en Bryan Singer ( House ) een eerste testaflevering.

Het uitgangspunt van die pilot heeft wel wat weg van de onlangs verschenen bioscoopfilm Midnight Special. De nog titelloze serie draait namelijk om twee ouders die ontdekken dat hun kinderen mutanten met bijzondere gaven zijn. Wanneer ze vervolgens opgejaagd worden door de overheid, moeten ze samenspannen met andere voortvluchtige mutanten. Het idee voor de pilot is afkomstig van Nix, die de eerste aflevering dan ook zelf op papier zal zetten. Nix creëerde eerder de spionageserie Burn Notice voor USA.

Bryan Singer kennen we uiteraard als regisseur van X-Men -films als Day of Future Past en meer recentelijk Apocalypse. Ook producenten Lauren Shuler Donner (de vrouw van Superman -regisseur Richard Donner) en Simon Kinberg ( X-Men: First Class , The Martian , Deadpool ) zijn – net als bij alle X-Men -films van Singer – betrokken achter de schermen.

Stripgigant Marvel produceert al verschillende televisieseries, waaronder Agents of S.H.I.E.L.D. op ABC en Daredevil op Netflix. Fox probeerde tot nu toe met verfilmingen van DC Comics, zoals het inmiddels gestopte Lucifer en het nog steeds lopende Gotham. Overigens is Noah Hawley ( Fargo ) momenteel voor FX bezig met een eigen X-Men -serie, getiteld Legion.