Found S01E01: goedkoop melodrama verkleed als vermissingsthriller HBO Max , Serie , Recensie • 27-01-2024

Reeks over een geëngageerde speurder die zich vastbijt in kindervermissingszaken oogt gekunsteld en opzichtig.

Gabrielle Mosely (Shanola Hampton) werd als kind met de toen nog veel jongere Lacey (Gabrielle Walsh) ontvoerd door psychopaat Sir (Mark-Paul Gosselaar uit Saved by the Bell). Sindsdien heeft ze van het opsporen van vermiste kinderen haar levenswerk gemaakt. Vanuit haar kantoor in Washington werkt ze samen met een keur aan experts die ervaring hebben met vermissingszaken. Onder wie Margaret (Kelli Williams), een uitstekende rechercheur die al járen zoekt naar haar zoon, en Zeke (Arlen Escarpeta), een jonge hacker die lijdt aan een extreme vorm van agorafobie: hij komt zijn huis nooit uit.

In de eerste aflevering is al snel de belangrijkste drijfveer van Mosely te zien: wanneer de dochter van een witte senator vermist raakt, dan is daar direct grootschalige media-aandacht voor, in tegenstelling tot bij de vermissing van het zwarte meisje Camilla. Dat blijkt standaard praktijk bij de politie van Washington, waar de commissaris meer bezig is met lokale politiek dan met het op een rechtvaardige manier uitvoeren van zijn werk. Die geëngageerde insteek is het enige noemenswaardige van Found. De serie ontpopt zich daarnaast al snel als een gekunsteld melodrama, gefilmd op goedkope sets, met scènes waarin bombastische muziek helpt de boodschap er dik bovenop te leggen.

En je kan ook je vraagtekens zetten bij de gedragingen van Mosely; zo gebruikt ze het broertje van het vermiste meisje tijdens een media-optreden om haar verhaal kracht bij te zetten – is dat ook niet een al dan niet milde vorm van kindermisbruik? En dan blijkt tegen het einde van de aflevering – spoiler! – dat Mosely door Sir geholpen wordt bij haar zoektochten. Ze houdt hem gevangen in de kelder van haar huis. Dat had interessante scènes kunnen opleveren, ware het niet dat Gosselaar een soort van clichématige bad guy speelt. Eigenlijk wil je Found niet vinden.