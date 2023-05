Follow the leader: Miami Vice • Muziek • 27-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 41: Jan Hammer, bekend van Miami Vice.

Gebouwen in pastelkleuren, sportwagens, de pakken van Don Johnson: alles aan Miami Vice ademt die pure jaren 80-sfeer. Maar het meest eighties aan de tv-serie, die van 1984 tot 1989 werd uitgezonden, is misschien wel de soundtrack, die vol synthesizers zit. Verantwoordelijk daarvoor is Jan Hammer.

En hoewel Miami Vice zich in het zonnige Florida afspeelt, liggen de roots van Hammer duizenden kilometers verder. De muzikant wordt in 1948 in Praag geboren, waar hij al op zijn vierde begint met pianospelen. Op zijn veertiende toert Hammer al door Oost-Europa als onderdeel van een jazztrio, en een paar jaar later begint hij aan zijn studie aan het conservatorium van Praag.

Hij krijgt echter niet de kans om die studie af te maken: als Tsjecho-Slowakije in 1968 wordt binnengevallen door het Warschaupact, vlucht Hammer naar de VS. Daar studeert de muzikant aan de universiteit Berklee in Boston, waarna hij de muziekscene van New York in duikt. Hammer richt zich op jazz en progressieve rock, en werkt samen met grote artiesten als Jeff Beck, Joni Mitchell en Neal Schon, voormalig gitarist voor Santana en de rockband Journey.

In de jaren 80 begint Hammer zich te richten op het maken van soundtracks voor televisie. Hij maakt de muziek voor een paar documentaires en tv-films, wanneer hij door een vriend wordt uitgenodigd om Miami Vice-producent Michael Mann te ontmoeten. ‘Het was de bedoeling dat ik alleen gedag zou zeggen,’ vertelt Hammer aan tijdschrift Rolling Stone. ‘Maar we begonnen al snel te praten over de muziek voor de serie. Ik had een paar schetsen die ik kon laten horen, en die groeiden uit tot het intronummer. Het waren allemaal dingen die ik al opgenomen had.’

De komende vier jaar werkt Hammer aan de muziek van Miami Vice. En niet vanuit het zonnige Miami of Los Angeles, maar vanuit zijn boerderij in New York. ‘Ik werkte tijdens het tv-seizoen, in de winter dus. Dus ik was daar in de sneeuw hele zonnige, tropische muziek aan het schrijven.’ Hammer geniet van de vrijheid die hij krijgt tijdens de samenwerking. ‘Michael heeft me maar één keer een opmerking gegeven, ergens in het tweede seizoen. “We willen nog meer muziek hebben,” zei hij.’

De muziek van Hammer is een enorm succes. De componist wint twee Grammy Awards in 1986, en de singleversie schopt het tot de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Het zou tot 2013 duren totdat een ander instrumentaal nummer (‘Harlem shake’) het tot die positie zou schoppen. Desondanks passeert producent Mann de componist tijdens het maken van de filmversie van Miami Vice in 2006. ‘Ik heb geen woord van ze gehoord,’ vertelt Hammer. ‘Ook al wilden ze er misschien een hele andere richting mee opgaan, de film heette nog altijd Miami Vice.’