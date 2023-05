Follow the leader: Malcolm in the Middle • Muziek • 28-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 30: They Might Be Giants, bekend van Malcolm in the Middle.

De absurde komedieserie Malcolm in the Middle volgt de tiener Malcolm en zijn disfunctionele familie. In de eerste serie blijkt dat Malcolm (Frankie Muniz) een IQ van 165 heeft en dus naar een speciale school voor hoogbegaafde leerlingen moet. De reeks, waarin Malcolm regelmatig rechtstreeks tegen de kijker praat (zoals Frank Underwood in House of Cards dat doet), loopt van 2000 tot en met 2006. Bryan Cranston, bekend als Walter White in Breaking Bad, speelt de klungelige vader van Malcolm.

De intromuziek van Malcolm in the Middle is afkomstig van de Amerikaanse band They Might Be Giants. De groep, die al sinds 1982 bestaat, schreef het nummer ‘Boss of me’ speciaal voor de sitcom. ‘We kregen het script van de eerste aflevering, en het was meer dan een beetje vreemd,’ vertelt zanger John Flansburgh. ‘De aflevering opende met een scène waarin de moeder voor de neus van haar kinderen de rug van hun naakte vader aan het scheren was. We dachten oorspronkelijk dat deze serie nooit gemaakt zou worden, maar het leek ons een mooie kans om met creatieve mensen op te trekken.’

Maar de serie wordt wel gemaakt, en blijkt zelfs een groot succes. In de zes jaar dat Malcolm in the Middle op tv is, wint de reeks zeven Emmy Awards, Peabody Award en zijn er ook nog eens zeven nominaties bij de Golden Globes. Daarnaast vallen de leden van They Might Be Giants ook nog eens in de prijzen: ‘Boss of me’ wint een Grammy in de categorie ‘Best song written for a motion picture, television or other visual media’. Het is niet de eerste keer dat They Might Be Giants aan film- of tv-soundtracks werkt. Zo maakt de band in 1999 al het nummer ‘Dr. Evil’ voor de tweede Austin Powers-film en is er ook een bijdrage aan de filmversie van de Power Rangers.

Naast de soundtracks, heeft They Might Be Giants al negentien albums uitgebracht: een combinatie tussen alternatieve rockalbums en platen die specifiek voor kinderen gemaakt zijn. Om aan een platendeal te komen, komen de leden in de jaren 80 op een ingenieus idee: Dial a song. Ze nemen nummers op als de welkomstboodschappen op een antwoordapparaat, en zetten vervolgens advertenties met het telefoonnummer in kranten. Wanneer mensen het nummer bellen, horen ze tracks van They Might Be Giants. In 2015 komen de leden met een digitale versie van Dial A Song. Op hun website lanceren ze een jaar lang iedere week een nieuw nummer.