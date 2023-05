Follow the leader: Chuck • Muziek • 25-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 45: Cake, bekend van Chuck.

Chuck Bartowski krijgt plotseling alle geheimen van de CIA en de NSA in zijn hersenen geïmplanteerd. En wanneer de computers waarop die informatie staat vernietigd worden, is de twintiger de enige die deze informatie bezit. De geheime diensten schakelen hem daarom in om te helpen met het verhelpen van terroristische aanslagen. Chuck was voor velen de eerste kennismaking met Yvonne Strahovski, die later in Dexter en The Handmaid’s Tale speelde.

De intromuziek van de komische serie is afkomstig van de Amerikaanse band Cake. Het gaat om een instrumentale versie van het nummer ‘Short skirt/long jacket’, de grootste hit van de Amerikanen. Cake wordt in 1991 opgericht door zanger/gitarist John McRea, die samen met trompettist Vince DiFiore de enige constante factor in de line-up van de band is.

De groep debuteert in 1994 met het in eigen beheer uitgebrachte album Motorcade of Generosity. Het Amerikaanse tijdschrift Pulse! noemt het debuut een van de beste onafhankelijke releases van het jaar, wat ertoe leidt dat Cake een contract mag tekenen bij Capricorn Records. In 1996 komt er met Fashion Nugget een opvolger, met een bescheiden hit voor eerste single ‘The distance’. Single nummer twee is een cover van ‘I will survive’, die door zangeres Gloria Gaynor wordt omschreven als haar minst favoriete versie van het nummer – vanwege het gebruik van het woord ‘fuck’.

In 2001 scoort Cake met ‘Short skirt/long jacket’ de grootste hit. De clip van het nummer, waarin mensen op straat het nummer horen op koptelefoons en commentaar geven, wordt massaal aangevraagd op MTV. De band weet het succes nooit meer te herhalen. Tijdens de release van het album Pressure Chief in 2004 omschrijft McRea de band al als ‘cultureel irrelevant’.

Toch bestaat Cake nog altijd, al is er al zes jaar geen album uitgebracht. McRea houdt zich veel bezig met goede doelen, vooral gericht op het tegengaan van klimaatverandering. Daarom geeft Cake bij ieder optreden een boompje aan een van de bezoekers, die vervolgens in de buurt van zijn of haar huis geplant moet worden. Op de site van de band is te zien op welke plekken het ‘Cake forest’ al groeit. Deze zomer gaf McRea aan dat er in 2018 misschien een nieuw album komt. Maar tot die tijd moeten we het doen met ‘Short skirt/long jacket’ en een bescheiden bos.