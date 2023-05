Follow the leader: Cheers • Muziek • 04-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 42: Gary Portnoy, bekend van Cheers.

De klassieke serie Cheers, die in 1982 voor het eerst werd uitgezonden, legde de basis voor een generatie aan Amerikaanse sitcoms. Het is niet verrassend dat nieuwere series als Friends, The Simpsons en How I Met Your Mother allemaal naar Cheers (én specifiek naar het intronummer) verwezen. Daarnaast legt Cheers de basis voor Frasier, de spin-off die tot 2004 op televisie te zien is. De intromuziek voor de reeks, die in totaal elf seizoenen liep en maar liefst 28 Emmy Awards won, wordt gezongen door Gary Portnoy.

Portnoy schrijft ‘Where everybody knows your name’ samen met Judy Hart. De twee muzikanten ontmoeten elkaar in 1981, wanneer ze de muziek voor de musical Preppies schrijven. De musical is een bescheiden succes op Broadway, en een paar maanden later wordt het duo gebeld door het producententrio Charles/Burrows/Charles. ‘Jullie weten het misschien niet, maar jullie hebben het intronummer voor de serie Cheers geschreven,’ is de mededeling tijdens het gesprek.

Daarmee doelen de producenten op het nummer ‘People like us’ uit de musical. Volgens de tv-makers hoeven Portnoy en Hart alleen de songtekst aan te passen, waarna de track perfect zou zijn voor Cheers. De twee songschrijvers zijn in de wolken, totdat de makers van de musical ingrijpen. Ze zijn niet van plan om hun openingsnummer aan een tv-serie te geven. Charles/Burrows/Charles ziet het echter nog altijd zitten met Portnoy en Hart, en het duo wordt gevraagd om een volledig nieuw nummer voor Cheers te schrijven.

Maar nadat de eerste pogingen van Portnoy en Hart door de producenten worden afgeschoten, lijkt het alsnog fout te gaan. In een depressieve bui kruipt Portnoy achter een piano en begint hij te pingelen - wat resulteert in de melancholische melodie die centraal staat in ‘Where everybody knows your name’. Ook Charles/Burrows/Charles is enthousiast, en ‘Where everybody knows your name’ groeit uit tot een van de bekendste leaders aller tijden.

Na het succes van Cheers maakt Portnoy ook de intro’s voor series als Punky Brewster en Mr. Belvedere. ‘Aan de ene kant word ik er moe van om nog altijd over Cheers te praten,’ vertelt de muzikant in 2014 in gesprek met Uproxxx, ‘maar aan de andere kant ben ik trots dat er nog altijd interesse is.’ Portnoy geeft wel aan dat hij klaar is met het schrijven voor tv-series. ‘Toen ik “Where everybody knows your name” schreef, dacht ik niet: ik ben een nummer voor tv aan het schrijven. Ik wilde gewoon een goed nummer maken. Tegenwoordig duren intro’s nog maar tien á vijftien seconden. Ik zou nooit zoiets korts kunnen of willen schrijven.’