Foe: geweldige cast; gemankeerde film Amazon , Film , Recensie • 05-01-2024

© Amazon Studios

Scifi-drama over een vrouw die samen moet leven met een kloon van haar echtgenoot grossiert in opzichtigheden.

Goede acteurs spelen soms in slechte films. En vaak ligt de kwaliteit van de film niet aan hun spel. Goede acteurs intrigeren bijna altijd. Ze palmen de kijker moeiteloos in. Dat doen Saoirse Ronan en Paul Mescal dan ook in Foe. Het probleem is dat ze in een speelfilm spelen die is gebaseerd op een rommelig scenario. Daar schreef filmmaker Garth Davis (Lion, 2016) aan mee. Davis tekende ook voor de regie, maar bakt er maar weinig van. Grootste probleem van Foe is dat de film draait om een gimmick, een kantelpunt. Geoefende kijkers zien die omslag al vanaf de eerste speelminuten aankomen.

Niettemin speelt Foe zich af in 2065. Het leven op moeder aarde is verworden tot een beproeving, en de overheid organiseert een project waarbij een groep van uitverkorenen hun leven voortzet op een groot ruimtestation. Junior (Mescal) krijgt op een dag, als de geheimzinnige Terrance (Aaron Pierre) voor zijn deur staat, een uitnodiging. Tot verbazing van zijn echtgenote Hen (Ronan), die niet mee mag. Sowieso is deel uitmaken van de reis niet geheel vrijblijvend. Als Junior niet meewerkt, dan dreigt een straf. Dus laat hij zich door Terrance klaarstomen. De plot speelt zich af op de boerderij van Hen en Junior, die op industriële wijze kippen houden.

© Amazon Studios

Die kippen zitten gevangen in een akelig systeem, net als de mensen op onze planeet in 2065; die analogie ligt er dik bovenop. Nog opzichtiger is de premisse van Foe. Als Junior vertrekt dan zal Hen een AI-surrogaat krijgen die letterlijk op Junior lijkt. De oplettende kijker (spoiler!) zal zich al afvragen of we vanaf het begin van de film al niet kijken naar de kloon. Aan het einde van de film blijkt dat ook het geval: Hen heeft een affaire met een duplicaat van haar echtgenoot. Hoewel er wezenlijk verschillen tussen de mens en de artificiële creatie zijn. Maar ook die laten zich wel raden. Het is knap hoe Ronan en vooral Mescal (in een eigenaardige dubbelrol) met deze materie spelen.

Maar zoals gezegd maakt dat van Foe geen memorabele film.