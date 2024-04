Flikken Maastricht: politieserie zeker van negentiende seizoen

Omroep AVROTROS heeft een negentiende seizoen van Flikken Maastricht aangekondigd. Afgelopen vrijdag was de finale van het achttiende seizoen op televisie. De voorlopig laatste aflevering van Flikken Maastricht werd op televisie door bijna 1,4 miljoen mensen bekeken. De Nederlandse politieserie speelt zich af in en nabij Maastricht, en volgt onder meer de politie-partners Eva van Dongen (Angela Schijf) en Floris Wolfs (Victor Reinier). De finale eindigde met een vrij grote cliffhanger waarbij spoiler Wolfs ernstig gewond is geraakt en Eva door een auto werd aangereden. De opnamen van het negentiende seizoen beginnen later dit jaar, waarna de nieuwe reeks in 2025 op televisie zal verschijnen. Het achttiende seizoen is momenteel nog terug te kijken op NPO Start. Flikken Maastricht is een Nederlandse spin-off van de Vlaamse serie Flikken Gent. De serie heeft tevens een spin-off die zich afspeelt in Rotterdam.